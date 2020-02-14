«أصدقاء مرضى الكلى» تحتفل بمواليد فبراير بمستشفى مطروح (فيديو)

احتفلت جمعية أصدقاء مرضى الكلى بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، بمواليد شهر فبراير من مرضى الفشل الكلوي، بحضور أمير حنفي مؤسس جمعية أصدقاء مرضى الكلى، والدكتورة دينا الدسوقي نائب محافظ مطروح، الدكتور عبدالحميد روتان وكيل مديرية الصحة، الدكتورة إيناس الصيرفي نقيب العاملين بالصحة، الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، الدكتور صبري شعبان نائب المدير، الدكتورة أمينة متولي رئيس قسم الكلي، وفاء راشد مشرفة قسم الكلى.وأوضح حنفي، لـ"الدستور"، أن الاحتفال جاء لرفع الروح المعنوية لمرضى الفشل الكلوي وتعريفهم أن المستشفى ليس مكان للغسيل فقط، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية بناءا على تعليمات القيادة السياسية.وتابع أنه تم توزيع هدايا كهربائية على المرضى مواليد شهر فبراير، مؤكدا أنه سيتم حصر مواليد شهر مارس لتنظيم احتفال لهم، لافتا إلى أنه تم تحديد يوم ١٠ من كل شهر للاحتفال بأعياد ميلاد المرضى.