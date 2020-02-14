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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غالية بن علي: أنا أفضل من نانسي وإليسا (فيديو)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:27 م
الفنانة غالية بن
الفنانة غالية بن علي
رباب الأهواني
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ردت الفنانة غالية بن علي المغنية التونسية، على سؤال الإعلامي أحمد مجدي، مفاده أنها سبقت وصرحت بأنها أفضل من المطربتان نانسي عجرم وإليسا، قائلة: «أنا قولت كده!.. ممكن أعمل كدا وممكن أقول كدة».

وأضافت الفنانة غالية بن علي، خلال لقائها ببرنامج "فنجان قهوة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تحب الفنانة نانسي عجرم لأن لها شخصية، كما أنها تحب الشخصيات المرتبطة بقصة، حتى لو نشاذ.

وتابعت: «يمكن قولت ده لأنهم بيقدموا حاجات خفيفة جدًا، وأنا بحب الحجات الأثقل، وصعب أغني أغانيهم، الفكرة ليست في شخصهم».

وأكملت: «معرفش أغني لفيروز لأن أغانيها خفيفة بالنسبالي، ممكن أغني لها أغنية "القدس"، لكن من الممكن أن أغني أغاني وديع الصافي، وصباح فخري، والأغاني التي تتناسب مع طبيعة صوتي».

وأردفت: «المدارس الغنائية بالنسبالي هم صباح فخري وأم كلثوم وعبدالحليم، لكن نانسي عجرم وإليسا ثقافة عامة كده، إن الإنسان يعرف ذوق الناس النهاردة وإيه الحاجات اللي بيحبوها».

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