ألمانيا: الإرهابيون فى الساحل الإفريقى يهددون أمن أوروبا

قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إن الإرهابيين في الساحل الإفريقي يهددون أمن أوروبا.وأضاف، أنه على أوروبا ألا تتخلى عن سوريا وليبيا لصالح مصدري الأسلحة، مشيرًا إلى أن وزراء خارجية حول ليبيا يجتمعون الأحد في ميونيخ يوم الأحد، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.وانتقد رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، اليوم الجمعة، فولفغانغ إشينجر السياسة الخارجية الألمانية تجاه القضايا العالقة بالعالم، واصفًا إياها بـ"البطيئة التي لم تحسم أمرها".وقال إشينجر- في لقاء مع قناة (زد دي إف) الألمانية اليوم، قبيل افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن: "الدبلوماسية القوية تقتضي للأسف- عندما يدور الأمر حول أزمات- إلى التهديد في حالة الضرورة بالوسائل العسكرية، والوسائل العسكرية يتعين أن تكون أداة ضمن عدة في صندوق الأدوات.. إذا كنا لا نمتلك هذه الوسائل، تتحول الدبلوماسية في أغلب الأحيان إلى كلام فارغ".