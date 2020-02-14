الحريري: لبنان عاش كل أنواع التعطيل بعد مقتل والدي

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، إن "التوطين ليس واردا، ونحن ضده، كما أن الدستور يمنعه"، مضيفًا أن لبنان عاش كل أنواع التعطيل بعد مقتل رفيق الحريري.وأوضح "الحريري"، خلال كلمته في ذكرى اغتيال والده رفيق الحريري، أن تيار المستقبل هو تيار الاستقلال والدول المدنية، قائلا: لا نسعى لتحييد أنفسنا عن الطبقة السياسية في أعقاب ثورة الشارع.وتابع: الأزمة الاقتصادية التي نمر بها اليوم سببها التأخير في تنفيذ إصلاحات باريس 2، مضيفا: سعينا لتأمين العلاقة بين رئاسة الجمهورية والحكومة للحفاظ على الاستقرار، ولكننا لن نستطيع عمل الإصلاح بغياب الثقة مع الأشقاء العرب.