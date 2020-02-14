بيومي فؤاد يبدأ تصوير «تسليم أهالي»

يواصل الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهده في فيلم «تسليم أهالي» الذي تخوض بطولته الفنانة دنيا سمير غانم.وقال بيومي في تصريحات لـ«الدستور» إنه بدأ منذ يومين تصوير أولى مشاهده في فيلم «تسليم أهالي» بمشاركة دنيا سمير غانم.وأضاف بيومي أن مشاركته في الفيلم ترجع إلى انجذابه الشديد بسيناريو العمل، مشيرا إلى إنه سيظهر بشخصية مختلفة وجديدة خلال الأحداث.الفيلم يشارك في بطولته الفنانة دلال عبد العزيز، وسمير غانم، وهشام ماجد، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، والفيلم أحداثه تدور فى إطار كوميدى لايت.