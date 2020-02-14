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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد عبدالمقصود عن مستنكري الدعارة المقننة في تركيا: بطلوا تخلف

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:06 م
محمد عبدالمقصود
محمد عبدالمقصود
أحلام عبدالرحمن
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بثت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا"، يرصد جرائم مفتي الإرهاب والدعارة محمد عبدالمقصود، في حق الشعب المصري، وفي المقابل كيف يطوع آرائه وفتاويه لتبرير التصرفات والأوضاع الخاطئة والمشبوهة في تركيا ولرجب طيب أردوغان.

وكشف التقرير، كيف حرض "عبدالمقصود على الهروب من التجنيد والشرطة، وفتواه بحرق سيارات الجيش والشرطة، ودعوته لتفكيك الجيش المصري، في الوقت الذي برر فيه إرهاب تنظيم داعش، بأنه كان ردود أفعال للنظام السوري.

وأنه وعندما سئل عن الدعارة المقننة في تركيا، رد على مستنكري تقنينها في بلد يزعم قائده أنه إسلامي، قائلًا:"بطلوا تخلف، أردوغان ليس مطالبًا بتطبيق الشريعة فورًا".

و كان "عبد المقصود" فتوى قد أصدر شاذة بطلاق المرأة المتزوجة من داعم للدولة، وأفتى بشن هجمات ضد المدنيين وكفر الداعين إلى 30 يونيو، وبرز في مقاطع فيديو ناسيًا آيات القرآن.

ولفت التقرير، إلى أن "عبدالمقصود" من أكثر السلفيين تطرفًا، وحاصل على 3 شهادات في الزراعة لا يعمل بها، ويصدر فتاوى لا يحمل لها شهادة، عينه خيرت الشاطر في 2011 نائبًا للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأيد ترشيح الشاطر ثم مرسي، وقام بوصف معارضي مرسي بخوارج العصر وأفتى بسجنهم وأباح قتالهم.
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