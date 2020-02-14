استغرقت 4 ساعات.. جراحة نادرة لاستئصال ورم سرطاني بالكبد بطنطا

نجح فريق طبي من جراحي المستشفي التعليمي العالمي بطنطا بمحافظة الغربية، في إجراء جراحة نادرة وشديدة الخطورة باستئصال ورم بالكبد تبلغ أبعاده ٧×٧ سم، لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا عبر عملية جراحية استغرقت 4 ساعات.وأشاد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا بمهارة ودقة ومجهود الفريق الطبي الذي أجري الجراحة، الأمر الذي يمثل تأكيدًا إضافيًا علي ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضي الدلتا في مختلف التخصصات الطبية.من جهته أكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي، أن هذه العملية من أصعب عمليات جراحات الكبد، حيث إن المريض كان يعاني من ورم سرطاني متكرر، ما ينتج عنه وجود التصاقات شديدة بالبطن، كما أن جراحات الفص الأول للكبد من أعقد جراحات الكبد من الناحية التقنية، حيث يقع ما بين الوريد الأجوف السفلي والوريد البابي الكبدي، وهما أكبر وأهم جزء في الدورة الدموية للجسم بصفة عامة وللكبد بصفة خاصة.وأوضح "سليم"، أن الفريق الطبي ضم الدكتور حسام سليمان، أستاذ جراحه الكبد بالمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، والدكتور حمدى صدقى، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة طنطا، والدكتور أحمد سويلم، مدرس جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة طنطا، والدكتور محمد عبدالرحيم، طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بجامعة طنطا، موجهًا الشكر لطاقم التمريض والعناية المركزة.في حين قال الدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذي للمستشفيات، أن قسم التخدير نجح في تخدير الحالة وإفاقتها، وخروجها إلي سرير سابق التجهيز بالعناية المركزة الجراحية بالمستشفي التعليمي بعد إجراء العملية، لافتًا إلى أن الحالة مستقرة تمامًا.من ناحيته قال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه العملية تعد إنجازًا طبيًا جديدًا يسجل للمستشفيات الجامعية بطنطا، كونها من العمليات النادرة التي تحتاج إلي فريق طبي متخصص نظرًا لدقة العملية وخطورتها.