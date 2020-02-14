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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خاص.. رئيس «الثروة المعدنية» يكشف تفاصيل «مزايدة الذهب»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:35 م
الدكتور أسامة فاروق
الدكتور أسامة فاروق
سيد ابراهيم
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كشف الدكتور أسامة فاروق، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية العالمية والعربية، عن موافقة مصر على تراخيص استخراج الذهب لشركة «أتون ريسورسز» الكندية، غير حقيقى، وأن الشركة تقدمت فقط بطلب ودراسة مبدئية للحصول على ترخيص بمنطقة الحمامة بالصحراء الشرقية، ولم يتم البت فيها ولا الموافقة عليها.

وأشار إلى أن أي شركة من حقها التقدم بطلب للحصول على تراخيص، وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات بعد الاطلاع على الدراسة والقيمة الاقتصادية لذلك التى ستعود على مصر من هذه التراخيص.

وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب فى عدد من المناطق الواعدة فى مصر، ومن المتوقع دخول شركات تعدين عالمية فى المزايدة التى سيتم طرحها قريبا.

وأكد "فاروق"، أن هناك عددا كبيرا من شركات التعدين الأجنبية تقدمت للحصول على تراخيص للعمل فى مصر، إلا أن الهيئة طالبت بالدخول فى المزايدة القادمة لأنها تعد فرصة كبيرة للشركات للعمل فى مصر كونها مناطق واعدة بالثروات التعدينية.

وكانت أتون ريسورسز الكندية، أعلنت أمس على موقعها الإلكتروني، أن مصر وافقت على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات، وهذا ما نفته هيئة الثروة المعدنية.

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