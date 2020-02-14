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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس رجل ضرب زوجته حتى الموت في دار السلام

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة «دار السلام» حبس عامل بتهمة قتل زوجته بعد تعذيبها بسبب خلافات أسرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة بعدما طلبت تشريحها لبيان الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، والوقوف على ملابسات الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحريات المباحث حول الحادث.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي بوجود متوفاة بأحد المنازل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل بها كدمات وآثار تعذيب.

وكشفت التحريات عن قيام زوجها بضربها حتى الموت بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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