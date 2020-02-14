الاستيلاء على مخبأ للصواريخ والعثور على نفق بالموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن الاستيلاء على مخبأ للصواريخ والعبوات والعثور على نفق في القيروان بالموصل.وذكرت المديرية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، تمكنت من الوصول إلى مخبأ للصواريخ والعبوات وضبطت بداخله صاروخي كاتيوشا وصاروخ قاذفة RBG7 وعبوة ناسفة وهي من مخلفات داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث أضرار.وأضافت، أن مفارز أخرى من ذات الفرقة عثرت على نفق يستخدمه داعش الإرهابي للتنقل والاختباء في منطقة عين الغزال بناحية القيروان بالموصل، حيث قامت بتدميره بصورة كاملة بالتنسيق مع مفارز هندسة الفرقة.