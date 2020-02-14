«هانو - بنزايون»: دمج الشركات ساهم في تعظيم إيراداتها

قال حمدي أحمد رئيس شركة "هانو - بنزايون"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن دمج شركتي بيوت الأزياء الراقية وبيوت الأزياء الحديثة، ساهم في مضاعفة إيرادات هذه الشركات.وأضاف أحمد، لـ"الدستور"، أن الدمج ساهم أيضا في توفير أصول غير مستغلة في الشركات تمكنها من إحداث تطوير جيد للغاية، مشيرا إلى أن شركات التجارة الحكومية في خطة تطويرها يلزمها التعاون مع القطاع الخاص.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.