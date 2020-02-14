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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فايننشال تايمز تكشف مصدر شائعة تصنيع «كورونا»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحلام عبدالرحمن
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نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن أحد الخبراء أن فيروس كورونا ليس مهندسًا وراثيًا في أحد مختبرات ووهان، حيث أكد أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس قد تم صنعه في مختبر، وأن تحورات الفيروس متناسقة مع التطور الطبيعي.

وذكرت الصحيفة، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز بالعربية"، أن كثير من المغالطات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن منشأ كورونا بما فيها ما يقال عن هروبه من أحد مختبرات ووهان، مصدرها بحث كتبه عدد من العلماء الهنود.

ولفتت إلى أن البحث سُحب لاحقًا، وقال العلماء الهنود في البحث، إن طفرات قصيرة في البنية الوراثية للفيروس لها نقاط تشابه غريبة إلى حد يتجاوز الطبيعي مع فيروس نقص المناعة المكتسبة "إتش بي في" وهو ما يعني ضمنًا أن الفيروس تمت هندسته وراثيًا.

من ناحيته، قال الكاتب الصحفي مصطفى طوسة، في مداخلة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ثقافة المؤامرة العالمية منتشرة، لكن لا أحد يمكنه تقديم دليل على استراتيجية المؤامرة، حتى إذا كان ظهور الفيروس متزامن مع حرب اقتصادية بين الصين وأمريكا.

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