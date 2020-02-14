وزير الشباب يضع حجر الأساس لمدينة رياضية بالفيوم غدا

يزور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محافظة الفيوم، صباح غد السبت، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات الشبابية، ووضع حجر الأساس لإنشاء مدينة رياضية ونادي اجتماعي بمركز شباب طبهار بمركز إبشواي بالمحافظة.وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في تصريح لـ"الدستور"، إن زيارة صبحي تأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يواكب الخامس عشر من شهر مارس القادم، مشيرًا إلى افتتاح العديد من المشروعات في مختلف القطاعات ومنها افتتاح كوبري السنترال بعد إعادة تأهيله، وكذلك بعض المشروعات التنموية والخدمية.ويتضمن برنامج الزيارة استقبال محافظ الفيوم للوزير، بمكتبه بالديوان العام للمحافظة والتوجه معا لحضور ملتقى الشباب وافتتاح الملعب الخماسي والقاعة الرئيسية بنادي قارون.