«القومى للمرأة» بأسيوط ينظم 20 لقاءً للشباب بحملة «لأنى رجل»

نظم فرع المجلس القومى للمراة بمحافظة أسيوط ندوة على هامش دورى لأنى رجل الذى ينظمه بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، بقاعة الاستاد الرياضي بحي الأربعين، بحضور الدكتورة مروة الكدوانى، مقررة الفرع المجلس، و١٠٠ من الشباب والرجال.ونظم فرع المجلس ٢٠ لقاءً ميدانيًا استهدف ٣٠٠ من الشباب على مستوى زسيوط.وتهدف الندوة واللقاءات الميدانية إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة مشاركتها فى أمور حياتها اليومية ودعمها.وتتضمن الرسائل دعم الرجال والشباب للمرأة فى العمل، والتعليم، وممارسة الرياضة، والمشاركة فى الأعمال المنزلية، والمشاركة فى تربية الأطفال والتعامل مع المرأة فى بيئة العمل باحترام، والتوعية بأضرار ختان الاناث، والتوعية بعقوبة التحرش.