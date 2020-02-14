هل الطقس مناسب للاحتفال بعيد الحب؟ «الأرصاد» تجيب (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الجمعة، جيد جدًا، ومناسب للخروج والاحتفالات.وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ4 درجات، حيث تصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة لـ 23-24 درجة، وهي درجة مناسبة للاستمتاع بطقس دافئ نهارًا.وأشارت إلى أن الرياح معتدلة في معظم المحافظات، مع انعدام فرص تساقط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، والظاهرة الوحيدة المؤثرة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر.وحذرت شاكر من برودة الجو في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، ووجهت نصيحة لمن سيحتفل بعيد الحب: "لو هنسهر في الخارج، يبقى معاك جاكيت متخففش الملابس".