لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

أكثر من عشر سنوات لم ترقص فيها سامية جمال، وفي حفل جمعهما معا كما خططت سامية، فوجئت أن فريد الأطرش يرفض أن ترقص على صوته فما هو سر جفاء صوته لوسطها؟.القصة تقول إن سامية كانت في حفل كازينو"بيسين عالية" بلبنان، ووما إن أعلن اسمها حتى دوت القاعة بالتصفيق، ورقصت سامية وأجادت كفنانة أصيلة، رقصت حتى أذهلت الكل من أدائها العالي ولم يطل رقصها طويلًا، فغابت وراء الكواليس، والجمهور يطالب بعودتها، وفوجئت سامية التي كانت تنوي أن ترقص ثانية، بمن يقول لها:" الأستاذ فريد الأطرش بيعتذر عن تقديم أغنية ترقصين عليها في آخر البرنامج لأنه متعب، ثم لأن الأغنية المقررة لهذه الامسية هي "أول همسة"، وهي لا تصلح للرقص".ووقع الخبر مثل صاعقة على رأس سامية، فوجئت تمامًا وهي التي كسرت شبه اعتزالها للرقص والذي دام لأكثر من شر سنوات، لتعود لجمهورها الكبير في مفاجأة للسهرة.المفاجأة كانت ستكتمل كما تم التخيط لها بأن ترقص سامية كهدية للجمهور على أغنية لفريد الأطرش، ولماذا لم يتم ذلك، ولم تلق سامية جوابًا، وبينما كانت وراء الكواليس تحاول إيجاد تفسير لما يحدث، كان برنامج الحفل يتوالى، فرقص كثيرون غيرها، ورفض الأطرش أن ترقص سامية على صوته، وتأخر حتى خرج في الثالثة فجرا ودندن على عوده أغنيته الشهيرة "أول همسة"، تاركًا الكل في حيرة بما فيهم سامية.. لماذا رفض أن ترقص على صوته، وذلك حسبما ذكرت مجلة الشبكة في تقرير لها.