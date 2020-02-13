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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» في السفن العابرة لقناة السويس (فيديو)

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:12 م
الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع،
رباب الأهواني
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه مع الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا"، تم اتخاذ إجراءات احترازية ووضع بعض الإرشادات المكتوبة والمسموعة والمرئية للتعريف به والوقاية منه، بالإضافة إلى تزويد المرشدين بالكمامات وأدوات التعقيم، كذلك تبليغ العمال بعدم التعامل مع المتواجدين على السفن التي تمر بالمجري الملاحي.

وأضاف ربيع، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، أنه تم الاشتباه في 6 حالات على مركب عابرة للقناة، لافتًا إلى أنه تم توقيفها في السويس وإبلاغ وزارة الصحة ليتم فحص الحالات من خلال الطب الوقائي.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم فحص كل طاقم المركب والتأكد من سلبية إصابتهم بكورورنا.

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