مصطفى بكري عن مانشيت «صحيح صعيدي»: يثير الفتنة

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، العنوان الذي نشرته صحيفة "المساء"، "صحيح صعيدي"، عن المواطن الذي استقل القطار من مركز أرمنت بالأقصر وأصر على ركوب حماره معه متجه إلى قنا، قائلًا: "هذا العنوان إسقاط على كل مواطن صعيدي، أنه يتسم بالغباء".وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذا كلام لا يصح يدعو إلى الفتنة يسيء إلى مصر كلها وليس الصعيد فقط"، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة، استدعت رئيس التحرير، الذي قال إنه لم ير العنوان.وتساءل بكري: "مسئولية من هذا العنوان؟ هذا العنوان إساءة متعتمدة ليس خطأ حسن النية، ولم يقصد منه أن دماغه ناشفة".وأكد بكري، أن مثل هذه الموضوعات تثير الفتنة، مردفًا:"البلد مش ناقصة، البلد تمر بمرحلة خطيرة وتواجه تحديات، كلنا وطنيين أبناء وطن واحد، وأرجو اتخاذ إجراء قوي وليس مجرد خصم ضد المتسبب في هذا الأمر، أتمنى اعتذارات لأبناء الصعيد، والتفسير لماذا الإساءة بهذا الشكل وهذه السخرية".