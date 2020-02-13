وزير الإعلام البحرينى: علاقتنا مع مصر نموذج فى التضامن العربى

أعرب وزير شئون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البحرين ومصر، باعتبارها أنموذجًا في التضامن العربي والحرص المشترك على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال استقبال الرميحي، اليوم الخميس، السفير المصري لدى البحرين ياسر محمد أحمد شعبان، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، حيث أعرب عن ترحيبه بالسفير، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.من جانبه، أكد السفير ياسر شعبان اهتمامه بتوطيد أواصر العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.