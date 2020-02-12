«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن اليوم يمثل عيدًا لفضائح الإخوان معتبرة أنه "عيد ضرب الظالمين بالظالمين"، مؤكدة أن الخبر هو عنوان الحقيقة، والحقيقة هي سيدة الموقف، كاشفة عن مجموعة من فضائح الإخوان الجديدة.وأضافت بسمة خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON E" أن المذيع الإرهابي الهارب في تركيا معتز مطر سبّ الداعية محمد حسان ووصفه بالمنافق، وأنه يستخدم الدين لتحقيق مصالح شخصية، معلقة «هذا هو طبع الجماعة الإرهابية إذا اختلفت معهم فأنت كافر».وتابعت: «تخيلوا معتز مطر بتاع الإخوان بيقول كده، طيب بص لنفسك في المراية وأنت تستغل الدين والوطن من أجل 60 ألف دولار في الشهر».وأكدت بسمة وهبة أن عاصم عبد الماجد هاجم معتز مطر بسبب سبه الداعية حسان، وأنها حملة ظالمة ضد الداعية، ووصف مطر بأنه "ذباب إلكتروني"، معلقة: "منهم فيهم".