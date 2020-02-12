«صوت الشعب» ينعي نائب رئيس حزب الحرية: فقدنا أحد الكوادر الشرطية والسياسية

نعى المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري، ومدير مباحث القليوبية السابق ورئيس مدينة شبرا وسكرتير عام محافظة القليوبية الأسبق.وقال "البراوي" إن الساحة السياسية المصرية فقدت أحد رجالها الذي قضى نحبه بعد مسيرة من العمل الناجح في خدمة الوطن إبان عمله الشرطي والأمني والعمل العام من خلال المناصب التنفيذية والسياسية التي تقلدها، مضيفا: فقدنا أحد الكوادر الشرطية والسياسية في مصر.وتقدم رئيس "صوت الشعب " بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومسئولي حزب "الحرية المصري"، الذي فقد أحد أبرز الكوادر السياسية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.ولقي اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري مصرعه بعد سقوط مصعد به خلال استقلاله لافتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة السويس.