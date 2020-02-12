عمر كمال عن خلافه مع حسن شاكوش: «هعمل أغنية عن غدر الصحاب»

قال عمر كمال، مطرب المهرجانات، إن خلافه مع حسن شاكوش، ليس حديثًا على الرغم من ظهوره في الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، والمذاع عبر فضائية "المحور": "ليس لدي مشكلة مع حسن فهو فنان كبير ويستاهل ما وصل له لكن مشكلتي هو أن حقي مهدور أن كل الأخبار عن حسن وماذا عني؟".وتابع: "عندما يقوم بمداخلة أو تصريح بدون ذكر اسمي فإنه يبعدني عن الصورة"، مؤكدًا أنه لم يتقاض أي مبالغ مالية من اليوتيوب، وأنه لا ينتظرها وربنا يبارك لحسن، وكنت أنتظر تقديرا أدبيا ومعنويا فقط.وكشف خلال المداخلة عن استعداده لتقديم أغنية جديدة عن غدر الصحاب.