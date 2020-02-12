مصر فى الصدارة.. أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

اختتمت المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ27 مساء أمس الأربعاء، فعالياتها بإعلان فوز المتسابقين وحصولهم جميعا على مجموعة إصدارات الوزارة والمصحف الشريف وشهادة تقدير وحصول بعضهم على جوائز مالية.فى الفرع الأول فاز المركز الأول محمود علاء الدين، من مصر، ويحصل على جائزة 180 ألف جنيه، وكان الفائز الثاني هو محمد أحمد خليفة من مصر، ويحصل على جائزة 140 ألف جنيه.وفي الفرع الثاني، كان الفائز الأول هو عبد الرحمن فرج، من مصر ويحصل على جائزة قدرها 150 ألف جنيه، فيما كان الفائز الثاني هى زينب محمود رفاعي من مصر وتحصل على جائزة 130 ألف جنيه، وفاز في المركز الثالث، زكريا أبو العقل من دولة بلجيكا.وفى الفرع الثالث، فاز بالمركز الأول شفاعة ايسفو محمد، من دولة النيجر، ويحصل على جائزة مقدارها 150 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني، عاشوراء اماني ليلنجا من دولة تنزانيا، وتحصل على جائزة قدرها 130 ألف جنيه، كما حصل على المركز الثالث المتسابق محمد سيك ديالوا، من دولة السنغال.وتصدرت مصر الفرع الرابع من المسابقة للناشئين، وفاز عبد الحميد جمال عبد الحميد، بالمركز الأول ويحصل على جائزة قدرها 120 ألف جنيه، والمركز الثاني، نوران أكرم حامد، وتحصل على جائزة قدرها 100 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثالث مصطفى السيد نصر.وقررت وزارة الأوقاف إضافة جائزة استثنائية المسابقة العالمية قدرها 100 ألف جنيه لأفضل مركز ثالث.وتشتمل المسابقة على 4 فروع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة للجنسين حتى سن الأربعين عامًا، والفرع الثاني، حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا، والفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الإفريقية، والفرع الرابع حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناشئة للجنسين تحت 12سنة).وبدأت، منذ قليل، فعاليات الحفل الختامي لمسابقة الأوقاف العالمية في حفظ القرآن الكريم في نسختها السابعة والعشرين وتحمل أسم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وتعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستهل الحفل الختامي بتلاوة للقارئ الشيخ عبد الرحمن فرج الذي يشارك في الفرع الثاني بالمسابقة.