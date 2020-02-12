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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحراك الشعبي في العراق يصدر قائمة بـ4 مرشحين بدلًا من علاوي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:06 م
علاوي
علاوي
آية حسني
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أعلن الحراك الشعبي في العراق، اليوم الأربعاء، قائمة مرشحين بدلًا من محمد علاوي، وذلك في سعي منه لحل الخلاف والانقسام الذي تسبب فيه تكليف "علاوي" برئاسة الحكومة.

وتضم القائمة المقترحة، 4 مرشحين هم كاظم السهلاني، وعلاء الركابي، والفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، والفريق الركن عبدالغني الأسدي.

وقال براك الساعدي، أحد منسقي احتجاجات محافظة المثنى (جنوب)، في بيان صحفي، إن المعتصمين اتفقوا على قائمة جديدة لمرشحي رئاسة الوزراء بعد مرور أيام على عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح توافقي، مشيرًا إلى أن قائمة المرشحين مؤيدة من جميع ساحات الاعتصام، إضافة إلى القبول الشعبي الواسع للمرشحين باعتبارهم شخصيات لا تنتمي لأي حزب.

وأصدر الحراك الشعبي العراقي، بيانًا من ميدان "الغدير" للاعتصام في محافظة المثنى، يؤكد أنه انطلاقًا من المسئولية الوطنية وبعد عجز الكتل السياسية عن تقديم مرشح يحظى بثقة الشعب، وإرادة المرجعية الدينية طيلة الفترة الماضية، رسمنا خريطة طريق لإنهاء الفوضى السياسية وحكومة الفساد والمحاصصة، موضحًا أن اقتراح قائمة مرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء تستوفي الشروط الموضوعة من قبل ساحات الاعتصام.

وكاظم السهلاني، أستاذ في جامعة البصرة، وناشط في الحراك المدني، تعرض لعملية اختطاف خلال تفريق احتجاجات مناهضة للحكومة نهاية العام الماضي، وسط مدينة البصرة.

فيما يعد علاء الركابي، من أبرز قيادات الحراك الشعبي في محافظة ذي قار (جنوب)، ومناهض للفساد وحكومة المحاصصة الطائفية.

أما عبدالوهاب الساعدي، وعبدالغني الأسدي القائدين السابقين لجهاز مكافحة الإرهاب، فهما من الشخصيات التي كان لها دور كبير بإنقاذ أرواح المدنيين خلال معارك تحرير محافظات شمال وغرب البلاد من قبضة داعش (2014- 2017).

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