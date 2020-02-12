حلقة خاصة من «4 ستات» عن عيد الحب الليلة

يقدم برنامج "4 ستات "، الذي يُذاع مساء اليوم الأربعاء، عبر إذاعة الشرق الأوسط، تقديم عزة جودة، داليا الخطيب، بريدس سعد، وعزة زيان، حلقة خاصة عن عيد الحب.وقالت إحدى مقدمات البرنامج الخبيرة السياحية، داليا الخطيب، إن البرنامج يتناول خلال حلقة عيد الحب مفهوم الحب من وجهة نظر المرأة ومن وجهة نظر الرجل.وأضافت أن الحلقة تشمل فقرة تطرح سؤالًا حول من الذي يستخدم عبارة "الاهتمام ما بيتطلبش" أكثر الرجل أم المرأة، بالإضافة إلى فقرة كوميدية حول أغرب المواقف والهدايا في عيد الحب."4 ستات" برنامج اجتماعي يتناول كل ما يتعلق بالمرأة وحياتها، كما يناقش موضوعات تخص الراجل بشكل فكاهي جذاب، من إعداد شيرين فتحي، وإخراج علي مصيلحي.