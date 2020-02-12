جانتس: القائمة العربية المشتركة لن تكون ضمن حكومة إسرائيل

قال بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حزبه لا يحتاج إلى دعم القائمة العربية المشتركة خلال انتخابات الكنيست، المقرر لها 2 مارس المقبل.وأضاف جانتس، أنه في حال فوزه بالانتخابات، فربما يكون هناك تنسيق مدني مع القائمة العربية المشتركة، لكنها لن تكون جزءًا من حكومته، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعلنت القائمة العربية المشتركة، شروطها للانضمام إلى أي حكومة ائتلافية مقبلة، شملت عدم دعمهم أي حكومة يشارك فيها أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائل بيتنا"، وضرورة تعهد حزب "أزرق أبيض"، بعدم فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.وأكدت القائمة العربية المشتركة، أنها لن تدعم جانتس في تشكيل الحكومة حال عدم التزامه بهذه الشروط.