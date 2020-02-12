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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«بفيديو مستفز».. محمد رمضان يسخر من أزمة الطيار المفصول

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:58 م
رمضان و أبو اليسر
رمضان و أبو اليسر
هدير شعراوي
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نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، من داخل غرفة العمليات، ويبدو أنه أثناء تصوير أحد مشاهد أعماله الفنية.

وعلق رمضان بشكل ساخر قائلًا: "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة"، حيث يشير بسخرية إلى واقعة توقف الطيار أشرف أبواليسر قائد الطائرة الذي تسبب في إيقافه عن العمل مدى الحياة، بعد نشره فيديو له بجواره داخل قمرة القيادة طالبه بتعويض مالي قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه.

وكان محمد رمضان نشر، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه إنه تواصل مع صاحب شركة طيران إماراتية خاصة لكي يساعد «كابتن أشرف»، للعودة إلى عمله في المجال نفسه من خلال شركة طيران، خاصة، وأنه طلب «السي في» (السيرة الذاتية) الخاص به.

وتواصلت «الدستور» مع أشرف أبواليسر الطيار الموقوف صاحب أزمة الطائرة، وأكد أن ما قاله محمد رمضان عن مطالبته بدفع 9.5 مليون جنيه بعد إيقافه عن العمل، غير صحيح.

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