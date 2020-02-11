مبروك عطية: ختان الأنثى جائز في حالة وحيدة

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك حديث صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول "إن من الفطرة الختان"، معلقًا أن الختان بمثابة "برستيج".وأضاف خلال لقاء ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ختان الذكور واجب من أجل النظافة لأن عدم ختان الذكور يؤدى إلى الكثير من الأمراض كما تؤثر على النظافة الشخصية.وتابع أن الأنثى لن يحدث لها ضرر من الختان، ولا يجوز المساس بالبنت وجرحها إلا فى حالات ومواضع معينة، حيث يكون هناك تشوه فى موضع الختان ويجب أن يتدخل الطبيب لمعالجته.