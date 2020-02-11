وزيرة الصحة: مصر قوية جدا في الطب الوقائي (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن فيروس كورونا لا يخيف، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تشكل حجر صحي مجهز بالكامل ومستشفيات كاملة للعناية المركزة.وأضافت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" تقديم شريف عامر، أن مصر قوية جدًا في الطب الوقائي، ونمتلك حجر صحي قوي في الموانئ، مشيرة إلى أن خطورة فيروس كورونا تكمن في أنه جديد فقط، لافتة إلى أن نسبة الوفيات بسبب الفيروس 2%.