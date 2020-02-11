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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: مصر قوية جدا في الطب الوقائي (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:25 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أحمد عبد الرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن فيروس كورونا لا يخيف، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تشكل حجر صحي مجهز بالكامل ومستشفيات كاملة للعناية المركزة.

وأضافت هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" تقديم شريف عامر، أن مصر قوية جدًا في الطب الوقائي، ونمتلك حجر صحي قوي في الموانئ، مشيرة إلى أن خطورة فيروس كورونا تكمن في أنه جديد فقط، لافتة إلى أن نسبة الوفيات بسبب الفيروس 2%.

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