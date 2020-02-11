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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كارمن سليمان: تعلمت الموسيقى من خلال التجارب (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:58 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
سناء إسماعيل
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قالت الفنانة كارمن سليمان، إنها اعتمدت على فهم الموسيقى وتعلمها من خلال التجارب خاصة أنها درست الإعلام.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "إتس شو تايم"، مع الإعلامية مها الصغير، والمذاع عبر فضائية cbc، أنها طورت نفسها في فهم الموسيقى بإحساسها والسبب في عدم دراستها لها لأنها لم تتخيل الموسيقى على الورق، مشيرة إلى أن تتعلم كما تقدمت في مشوارها الفني.

وتابعت: أن زوجها الملحن مصطفى جاد، تعلم الموسيقى والجيتار من خلال الدراسة أون لاين على النت.

وأكد مصطفى جاد، أن كارمن سليمان من الناس القليلة جدًا في الوطن العربي التي تغني كل شيء خاصة الخليجي لدرجة أن الفنان محمد عبده، هو أول من لحن لها، كما أن كارمن تغني هندي وتركي، وكذلك شعبي.

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