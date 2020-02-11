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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صلاح حسب الله يروي تفاصيل سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية بالسويس

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:28 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
الحسين عبيد
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كشف البرلماني صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى ومتحدث مجلس النواب، عن عدم تواجده فى الأسانسير الذي سقط، وأدى إلى وفاة اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ومدير مباحث القليوبية السابق، وإصابة أحمد مهنى الأمين العام، خلال زيارتهما للسويس لافتتاح مقر الحزب.

وأشار حسب الله خلال تصريحات له إلى أنه كان قد صعد إلى مقر الحزب قبل سقوط المصعد، مشيرًا إلى سقوطه عقب صعوده مباشرة، وكان فيه اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري الذى توفي، وأحمد مهنى الأمين العام، والدكتور مجدى علام اللذان خرجا بدون إصابات كبيرة، وخرجا من المستشفى بعد وقوع الحادث.

وذكر أن المصعد سقط من الدور السادس، بالرغم من أن العقار حديث، وجار البحث من فريق فني عن أسباب سقوط المصعد، مستبعدًا وجود شبهة جنائية، لافتًا إلى تواجد محافظ السويس ومدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية بالمحافظة.

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