الباز: عدد سكان مصر خلال 6 أشهر ارتفع بما يعادل دولتين

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على بلوغ عدد سكان مصر، 100 مليون نسمة، قائلا: "مصر زاد عدد سكانها خلال 6 أشهر فقط ما يعادل سكان دولتين صغيرتين".وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر تستقبل مولودا كل 17 ثانية، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية تأكل أي معدل للتنمية يتم تحقيقه.وواصل الباز، أن الزيادة السكانية يمكن أن تتحول إلى قيمة مضافة للمجتمع بوضع خطط واستراتيجيات مناسبة ولكن هذا لا يحدث على الإطلاق خلال التوقيت الحالي.وأشار الباز، إلى أن أحد المسئولين الكبار بالدولة، أكد أن الزيادة السكانية هي حالة انتحار جماعية لأنها تقضي على التنمية في مصر.