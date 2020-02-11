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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اختفاء ناشط صينى انتقد تعامل الحكومة مع «كورونا»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:50 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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اختفى محامي وناشط سياسي صيني في ظروف غامضة بعد تحدثه عن تفشي فيروس كورونا وتقاعس السلطات في الصين عن مواجهة المرض في منطقة ووهان.

وأوضحت قناة "NBC" نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المحامي الصيني "تشن تشيوشي"، 34 عامًا، مختفي منذ الأسبوع الماضي، ويقول أصدقاؤه وعائلته إنهم يخشون أن تكون الحكومة الصينية قد فرضت عليه الحجر الصحي ومنعته من التحدث بشأن كورونا.

وأشارت القناة إلى أن تشن سبق أن نشر سلسلة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تفشي المرض في ووهان، مركز وباء كورونا، ابتداءً من 25 يناير الماضي، بعد عدة أيام من فرض الحكومة الصينية الحجر والإغلاق على المدينة لوقف انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص في الصين حتى الآن.

ونشر تشن الذي يطلق على نفسه "المواطن الصحفي" مقاطع فيديو ورسائل تفيد بالصعوبات التي يواجهها سكان ووهان الذين يطلبون المساعدة الطبية والإمدادات، فضلًا عن الاكتظاظ في المستشفيات، وكان آخر تعليق له الخميس الماضي ومن وقتها اختفى ولم يظهر ولا يعرف أحد مكانه.

وكشف أحد أصدقاء المحامي أن تشن "نُقل إلى الحجر الصحي بالقوة"، كما تساءل عن سبب عدم قدرة تشن على استخدام هاتفه الشخصي، وما إذا كان سيتم إطلاق سراحه بعد انتهاء الحجر الصحي.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان أمس الاثنين، إنه يتعين على السلطات الصينية أن تشرح على الفور مكان تشن، وأن تضمن أن وسائل الإعلام يمكن أن تغطي تفشي كورونا في ووهان دون خوف من الانتقام.

وعلى الرغم من اختفاء تشن، إلا أن حسابه على تويتر الذي يتابعه أكثر من 250 ألف فرد لا يزال نشطًا.

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