كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان، عن تطورات أزمته مع كابتن طيار أشرف أبواليسر، والذي أقيل من عمله مدى الحياة بسبب صورة التقطها محمد رمضان معه داخل كابينة الطائرة وادعى في تعليقه عليها أنه يقوم بقيادتها.وقال محمد رمضان في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، إنه تواصل مع صاحب شركة طيران إماراتية خاصة لكي يساعد كابتن أشرف للعودة لعمله في نفس المجال من خلال شركة طيران خاصة وأنه طلب السي في الخاص به.وأضاف أن كابتن أشرف أبلغ الوسيط بينهما أنه لن يستطيع إرسال السي في، لأن رخصته مسحوبة ولن يستطيع العمل.وأوضح محمد رمضان أن كابتن أشرف أرسل محاميه الخاص، وجلس مع مدير الحسابات الخاص به، وكان الموضوع مختلفًا تمامًا، حيث إن محاميه كشف عن أنه كان يتبقى له في الخدمة 3 سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والمعاش، وطلب قيمة هذه الفترة والتي تقدر بـ9.5 مليون جنيه، وتساءل محمد رمضان إن كان ذلك يرضي جمهوره فسيدفعه وهو راضٍ.