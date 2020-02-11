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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجندي: لا يوجد دعاء لمنع فيروس كورونا «ده تغفيل»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:57 م
الجندي
الجندي
أحمد عبد الرازق
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب الأخذ بالأسباب والمنهج العلمي لتحقيق الدعاء، مشيرًا إلى أن الدعاء وحده لا يكفى بدون العمل والاجتهاد.

وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن عددا من الناس يعتقد أن الدعاء يمنع الفيروسات والوباء، معلقًا "في حاجه اسمها دعاء لمنع الكورونا.. مفيش حاجه اسمها دعاء لمنع الكورونا"، مشيرًا إلى أننا منذ عشرات السنوات ندعو بعودة المسجد الأقصى ولم يستجب الدعاء، لأنه وحده لا يكفي، مضيفًا: أن المسجد الأقصى سيعود بالعمل والجهد، نأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك ندعو الله.

وتابع قائلا: فهموا خطأ أن الدعاء هو أن تدعو الله وتجلس فى البيت واصفًا من يعتقد ذلك بأنهم "مغفلون"، "هذا كلام لا يقوله العقلاء "ده شغل تغفيل".

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