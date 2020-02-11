الجندي: لا يوجد دعاء لمنع فيروس كورونا «ده تغفيل»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب الأخذ بالأسباب والمنهج العلمي لتحقيق الدعاء، مشيرًا إلى أن الدعاء وحده لا يكفى بدون العمل والاجتهاد.وأضاف في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن عددا من الناس يعتقد أن الدعاء يمنع الفيروسات والوباء، معلقًا "في حاجه اسمها دعاء لمنع الكورونا.. مفيش حاجه اسمها دعاء لمنع الكورونا"، مشيرًا إلى أننا منذ عشرات السنوات ندعو بعودة المسجد الأقصى ولم يستجب الدعاء، لأنه وحده لا يكفي، مضيفًا: أن المسجد الأقصى سيعود بالعمل والجهد، نأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك ندعو الله.وتابع قائلا: فهموا خطأ أن الدعاء هو أن تدعو الله وتجلس فى البيت واصفًا من يعتقد ذلك بأنهم "مغفلون"، "هذا كلام لا يقوله العقلاء "ده شغل تغفيل".