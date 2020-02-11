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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أغنية تسببت في إيقاظ سيدة من الغيبوبة (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:47 م
ندى رحمى
ندى رحمى
رباب الأهواني
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عرض برنامج "كلام ستات"، المُذاع على فضائية "on e drama"، مساء الثلاثاء، قصة سيدة كانت في غيبوبة، وتسببت أغنية في إيقاظها.

وقالت مقدمة البرنامج، ندى رحمى، إن سيدة تعرضت لغيبوبة استمرت 7 أيام، ولم يعلم الأطباء المدة التي ستبقى فيها بالغيبوبة، لكن ما حدث أن الممرضة سألت أهل السيدة، عن نوعية الأغاني التي كانت تفضلها، وما هي أكثر أغانيها المفضلة، وكانت الإجابة هي أغنية "ستار مان" للمطرب البريطاني ديفيد بوي.

وأضافت: "الممرضة شغلت الأغنية وقامت بتعلية الصوت في غرفة السيدة صاحبة الغيبوبة، لتفيق السيدة بعد دقائق من تشغيل الأغنية".

وتابعت: "الأطباء الذين شاهدوا الحالة تعجبوا منها، ولم يجدوا حتى الآن سببا علميا في حل لغز هذه السيدة".

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