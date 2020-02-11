تجديد حبس متهم لنشر أخبار كاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، لاتهامه بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وأسندت النيابة للمتهم في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.كما وجهت للمتهم اتهامات بنشر اخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد،بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.