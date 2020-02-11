ورش عمل للشباب بـ«إيجبس 2020» للتعريف بقطاعي الطاقة والبترول

كشف المهندس أحمد الملاح، أحد المسئولين عن جناح تابع لوزارة البترول بمعرض «إيجبس 2020»، أن الوزارة قامت بعمل جناح في المعرض لجذب الشباب في المرحلتين (الثانوي والجامعي) لمعرفتهم بمتطلبات سوق العمل.وأضاف «الملاح» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الجناح يقوم بعمل ورش عمل للشباب وتزويدهم بكثير من المعلومات عن قطاعات الطاقة والبترول.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في دورته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة. ويضم الحدث فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، إضافة إلى جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميّز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.