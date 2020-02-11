«حواديت الأراجوز» يعود من جديد على متروبول

يستعد البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، لتقديم العرض المسرحي «حواديت الأراجوز» على مسرح متروبول بالعتبة، وذلك تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال.وقال الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، إن الفرقة تستعد حاليا لإعادة تقديم العرض المسرحي «حواديت الأراجوز» ابتداء من يوم الخميس المقبل 13 فبراير الجاري، في تمام السابعة والنصف مساء، على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، ولمدة 15 ليلة عرض، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.«حواديت الأراجوز» من تأليف راندة إبراهيم، البطولة للفنانين: راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفى عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبدالله، عادل ماضي، أشعار خميس عزالعرب، موسيقى خالد جودة، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، وإخراج محسن العزب.