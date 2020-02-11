فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يشهد مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، عرض الفيلم الروائي الطويل Ghost أو "الشبح"، الفيلم من إنتاج 1990، وإخراج جيري زاكر، وتبلغ مدة عرضه 129 دقيقة.وتدور الأحداث في إطار من الخيال حول شابة يُقتل حبيبها أثناء عملية سطو فاشلة، بينما يستمر شبحه في ملاحقتها من خلال البقاء حولها، ومحاولة حمايتها من الأخطار، وإبعاد كل من يقترب منها، وذلك بمساعدة من صديقه المختل نفسيًا، وتتوالى الأحداث.في سياق متصل، ينظم المركز في السابعة مساء نفس اليوم، حفل فريق "الحرية للفنون الشعبية"، وهي فرقة من الفرق المتميزة فى مجال الرقص الشعبى، أسست الفرقة بمدينة الإسكندرية، وتخرج فيها العديد من الراقصين المتميزين، في مجالات الرقص الشعبى والرقص الحديث والدراما الحركية، وتوجد بها الآن مجموعة متميزة من الراقصين الموهوبين، جابت العديد من دول العالم فى مهرجانات الفنون الشعبية والأسابيع الثقافية وهي تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.