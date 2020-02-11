البابا تواضروس: الوحدة الوطنية والنيل يميزان مصر عن بقية العالم

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "سؤال للبابا".وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت شعار"ما الذي يميز مصر عن بقية بلدان العالم؟"، وقال خلالها البابا: "إن الوحدة الوطنية بمصر، يتحدث البعض عنها بمفهوم سياسي، إلا أن مصر بها مايميزها عن بقية بلدان العالم، وهو نهر النيل الذي وحد الشعب المصري بأكمله، والذي شربنا من مياهه وأكلنا من الأرض المجاورة له، وأنشأ في داخلنا وحدة وطنية طبيعية".وعلى صعيد أخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم نينوى المعروف بصوم يونان، والذي يستغرق ثلاثة أيام مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن الماكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بفصح العيد يوم الخميس المُقبل.