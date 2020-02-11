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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استكمال محاكمة 11 احتجزوا مواطنًا بأسلحة آلية لطلب فدية غدًا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:19 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 11 متهمًا بحيازة أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية، إلى جلسة الغد.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر، وبأمانة سر أحمد كمال، ومحمد علاء.

وأسندت النيابة إلى المتهمين " ح. ص"، و"م. ع"، و"ع. م"، و"أ. م"، و"غ. ا"، و"س.ع"، و" م. ا"، و"ي. ف"، و"خ. ا"، و"خ.ع"، و"ف. ع"، وفق أمر الإحالة أنهم أحرزوا سلاحًا ناريًا عبارة عن "بندقية آلية"حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحجز المجنى عليه "أ. م"، دون إذن نيابة وفي غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح.

واستمعت النيابة إلى أقوال "أ. م" أنه حال سيره بالسيارة استوقفه المتهمون وأشهروا في وجهه الأسلحة الآلية واحتجزوه لمدة 10 أيام، وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.

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