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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار جنونية.. كيف أثر «كورونا» على أسعار الهواتف؟

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان ماهر
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ارتفعت أسعار الهواتف الصينية بنسب طفيفة بعد تفشي فيروس كورونا في الصين وخوف التجار من نقص الشحنات الواردة من تلك الهواتف خلال الفترة المقبلة، بعد وقف الصين شحناتها إلى الكثير من الدول.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنه بالطبع لا بد أن ترتفع الأسعار بشكل متسارع بسبب فيروس كورونا، وحظر الطيران من وإلى الصين، وبالتالى تراجع حركة التجارة مع الصين التي تعد أكبر سوق للهواتف الذكية وقطع الغيار والاكسسوار.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه مع تراجع الاستيراد من الصين يؤثر ذلك على المعروض في الأسواق، وبالتالي ترتفع الأسعار بشكل متزايد نتيجة الطلب المرتفع على قطع الغيار والاكسسوارات.

وتابع: "أعتقد أن تلك الحالة ستزداد حتى عودة حركة التجارة مع الصين مرة أخرى".

وأشار إلى أنه لا بد من البحث عن بدائل أخرى، أو بمعنى أدق التعامل مع أسواق أخرى تكون لديها تلك قطع الغيار ومستلزمات الهواتف، لتعويض فجوة التجارة مع الصين والعمل على إمداد الأسواق بما تحتاجه.

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