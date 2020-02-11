أسامة كمال يكشف رسالة مؤثرة من شاب للرئيس السيسي

كشف الإعلامي أسامة كمال، رسالة من أحد الشباب العاملين في منصات استخراج الغاز، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2020".وقال: "في ظل البرد اللي إحنا شايفينه في التجمع.. في هناك شباب في قلب البحر وفي الصحراء واقفين على منصات استخراج الغاز فى درجات حرارة منخفضة بشكل كبير، ومعندهمش فرصة أنهم يلبسوا كوفية أو بالطو"، مضيفًا: "أحد هؤلاء الشباب اتصل بيا وقالي لو هتقابل الرئيس في مؤتمر مصر الدولي للبترول، بلغه إننا كلنا وراه".ويعكس المؤتمر الذي يعقد للعام الرابع على التوالي، حجم الاهتمام العالمى بصناعة البترول والغاز المصرية، حيث يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية والتي تعقد في مصر، كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم، وكذلك للشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة البترولية.