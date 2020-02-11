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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد الفضائح.. استضافة قطر مونديال 2022 تفسد متعة كرة القدم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:45 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أمينة ذكى
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قال موقع "ghanasoccernet" الرياضي الغاني، إن الحكومة القطرية تواجه العديد من المشكلات على الصعيد المحلي، مشككا في قدرة الحكومة القطرية على استضافة كأس العالم 2022.

وقال الموقع، إن قطر تواجه بالفعل سلسلة من الفضائح والاتهامات بالفساد والرشوة والتهديدات المتعلقة بإساءة معاملة العمال المهاجرين، فضلا عن محاولتها الفاشلة لبناء فريق خاص بها حسن السمعة، ولكنها أفسدته لانها تدفع الأموال لللاعبين من أجل التجنس.

فيما سلط الموقع الكروي الضوء على أن مونديال كأس العالم 2022 سوف يتعرض للعديد من الصعوبات والعراقيل التي ستفسد الفرحة بكرة القدم، منها أن كأس العالم القادم هو أول كأس العالم يقام في فصل الشتاء.

وتابع الموقع، لقد أخلت "الفيفا" بقوانين اللعبة عندما منحت قطر الفرصة لاستضافة كأس العالم، إذ ابتعد "الفيفا" عن كرة القدم، لصالح قطر على حساب كرة القدم، فضلا عن أن توقيت الكأس يأتي في منتصف توقيت معظم البطولات الأوروبية الكبرى مثل مسابقات الدوريات الخمس الكبرى، الإنجليزي، الأسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي، وهو ما سيدفع البطولات الأوروبية للإغلاق لمدة شهر ونصف على الأقل، على أن تدفع الفيفا مبالغ مالية طائلة للبطولات الأوروبية لتعويض صفقات الرعاية التلفزيونية.

واستنكر الموقع عدم منح استضافة كأس العالم لدولة مرتبطة تاريخيا بكرة القدم مثل انجلترا أو اسكتنلدا، التي كانت تدر أموال طائلة من صفقات الرعاية.

وبالنسبة للمشجعين، فقد انحازت "الفيفا" لقطر على حسابهم، إذ قال الموقع أنه من المفترض أن يستمتع المشجعين بكأس العام في أيام الصيف المشمسة، ولكن الان في الدوحة، فإن الجماهير محكوم عليهم بالجلوس في الحانات والمنازل.


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