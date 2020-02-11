وزير البترول: مصر اكتفت ذاتيًا من الغاز وبدأت تصديره

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول خاض خلال الأربع سنوات الماضية، معركة للتنمية والتغيير، واستطاع تحويل الأزمات إلى قصص نجاح مبهرة، مؤكدًا أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز واستأنفت تصديره.أضاف الملا- خلال كلمته اليوم- في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020 "، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المؤتمر أصبح منصة مهمة للتعاون بين قطاع البترول في مصر والشركاء الدوليين.وأكد الملا أن مصر نجحت في أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في تحقيق الأمن والتنمية، حيث بلغت الاستثمارات الوطنية والأجنبية لقطاع البترول التي تم تشغيلها أو الجاري تنفيذها، حوالي 1 تريليون جنيه، من بينها 35 مليون دولار استثمارات أجنبية.وأشار وزير البترول إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر أصبح نموذجًا يُحتذى به، موضحًا أن الوزارة تسعى لزيادة التعاون مع كبرى شركات العالم العاملة بقطاع الطاقة، كما أكد أن مصر حققت معدلات فاقت التوقعات في سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في دورته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة. ويضم الحدث فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، إضافة إلى جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميّز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.