حملة توعية ضد «كورونا» بجامعة المنصورة

واصلت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة وفريق طلاب المحروسة لخدمة المجتمع صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة التوعية من فيروس كورونا المستجد.تأتي الحملة تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.جاء ذلك ضمن حملة التوعية من الفيروس بكل كليات الجامعة ومستشفياتها وبالتعاون مع كليتي الطب والتمريض من خلال تنفيذ زيارات لعدد من المتخصصين للتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، وذلك بكلا من كلية العلوم وكلية الحقوق وبحضور لفيف من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.وألقى المحاضرات كلا من الدكتورة كريمة الشامي أستاذ التمريض بكلية التمريض، والدكتورة نهال محمد حمدي، المدرس المساعد بقسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب.