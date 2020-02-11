تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

تراجع معدل مشاهدة حفل جوائر الأوسكار الذي بثته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية بحوالي 3 ملايين مشاهد مقارنة بالنسب المسجلة في عام 2018.وسجل البث التلفزيوني لحفل جوائر الأوسكار أدنى مستويات المشاهدة على الإطلاق في التصنيفات، حيث انخفض بشكل حاد عن العام الماضي، وبلغ متوسط متابعة مدة البث "ثلاث ساعات" حوالي 23،6 مليون مشاهد، وسجل 5،3 كتصنيف بين البالغين من 18 إلى 49 عاما، ما يعد أقل بكثير من 29،56 مليون، و7،7 لجوائز العام الماضي.وأشارت التقيمات إلى أن حفل الأوسكار كان في أدنى مستويات التصنيف مقارنة بالتصنيفات السابقة، والتي تم تحديدها عام 2018، وفي تلك السنة بلغ متوسط البث التلفزيوني 26،54 مليون مشاهد، و6،8 تصنيف للعرض التوضيحي، كما انخفض الحفل بنسبة 11% بين المشاهدين، وبنسبة 22% في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 49 عاما عن مستويات المشاهدة السابقة.