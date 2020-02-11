ترامب يستنجد بالأمريكيين: ساعدوني في فضح أكاذيب CNN

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيقاضي CNN بسبب ما أسماه ادّعاءات كاذبة ساقتها الشبكة الأمريكية في وصلة تشويه مستمرة يقودها اليسار ضده، بحسب قوله.وقال ترامب، في رسالة وجهها للأمريكيين: «ساعدوني في فضح كذب CNN»، مؤكدًا أن الشبكة تنكر مرارًا وتكرارا الحقائق ويرفضون الإبلاغ عن الحقيقة، ويبحث مشاهدوهم عن أخبار في أماكن أخرى حيث تستمر تقييماتهم في الظهور بدلًا من تصحيح المسار، قرروا وضعي في التقاطع.وواصل الرئيس الأمريكية هجومه: «الحقيقة هي أن CNN تشن هذا الهجوم الخاطئ والفاحش ضدي؛ لأنهم يعارضون ما أقاتل من أجله، للكشف عن مخالفات من جانب كبار مسؤولي الاستخبارات الذين ارتكبوا خدعة التواطؤ في روسيا، وفضح الاتهامات الخاطئة الكامنة وراء خدعة أوكرانيا».وتابع"هذه هي الحقيقة، CNN تهاجمني لأنهم دفنوا بشكل منهجي حقيقة الفضيحة الحقيقية خلال رئاستي والمحاولات المتكررة للديمقراطيين لقلب إرادة الشعب الأمريكي وعكس نتائج انتخابات 2016.واختتم ترامب رسالته للأمريكيين: «أنا ملتزم بالرد على الهجمات التي لا أساس لها من قبل التيار السائد بهدف إسكاتي، لكنني بحاجة لمساعدتكم».