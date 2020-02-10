عمرو أديب عن الجيش الإماراتي: لدينا حليف قوي (فيديو)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالطفرة التى وصلت إليها القوات المسلحة الإماراتية، مؤكدًا أننا حلفاء ومن دواعى الفخر أن يكون لدينا حليف قوي.وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن الطفرة فى القوة العسكرية والسياسية واضحة ويشهد بها الجميع، إذ أصبح وجود الإمارات مؤثر وله وزن وكلمة، ويشكل ميزان قوة فى أى صراع عسكري أو سياسي أو اقتصادي.وتابع أديب: "أظل دائمًا كمواطن عربي ومصري أتذكر الصداقة الإماراتية ودور الشيخ زايد حتى الآن"، لافتًا إلى أن قوة الإمارات هى قوة مصر وقوة الإمارات هى قوة السعودية.